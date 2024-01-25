Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK!

Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası bugün saat 14.00'te yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler yüzde 42,5 olan faizin 250 baz puan artırılmasını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel bir adım atan Merkez, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TAHMİNİ NE KADAR?

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı. Ekonomistler bu ay da 250 baz puan artışlar politika faizinin yüzde 45 olmasını öngörüyor.