Merkez Bankası faiz kararı canlı yayında açıklandı! 2023 Ağustos faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası'nın merakla beklenen 2023 Ağustos ayı faiz kararı, canlı yayında duyuruldu. Karar sonrası ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik ve olası etkileri merak konusu oldu. Peki, 2023 Ağustos faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı bugün açıklandı. Merkez Bankası Para Politika Kurulu, politika faizini artıracak mı merak konusu olmuştu. Vatandaşlar tarafından Merkez Bankası faiz kararı araştırılmaktadır. Merkez Bankası'nın faiz oranı ne oldu araştırılıyor. Peki, 2023 Ağustos faiz kararı ne oldu? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 750 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı.

FAİZ KARARI SONRASINDA DOLAR NE OLDU?

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından, dolarda yaklaşık 70 kuruşluk bir gerileme oldu. Karar öncesi 27,22 seviyesinde bulunan dolar, karar sonrası 26,45'e kadar düştü. Daha sonra bir miktar yükselişe geçen kur, 26,80 seviyelerinde dengelendi.