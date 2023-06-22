Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz artarsa borsa ne olur?

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Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.250 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Asya'da pay piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Fed'in para politikalarına yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,12 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin de "şahin" tonlarını koruması risk algısını güçlendirmeye devam ederken, Isabel Schnabel, Avro Bölgesi'nde kar ve ücret artışlarının enflasyonda düşüşü sınırladığını söyledi.

Dün İngiltere'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 8,7 ile değişiklik göstermezken, çekirdek enflasyon yüzde 7,1'e çıktı.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,52, Nasdaq endeksi yüzde 1,21 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için dikkat çeken bir rapor yayımladı. Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahmininin değiştirilmediği raporda, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faizi yüzde 25'e yükseltmesini bekledikleri ifade edildi.

ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesi para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırmayı sürdürüyor.

Dün ABD Kongre'sinde sunum yapan Fed Başkanı Powell, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verirken, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtti.

Powell, neredeyse tüm Federal Açık Piyasa Komitesi yetkililerinin faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağını düşündüğünü kaydederek, parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesinin zaman alacağını bildirdi.

Gelen verilerin bütünü ve risk dengelerinin yanı sıra bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümüne etkilerine göre kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini belirten Powell, "Sene sonuna kadar iki faiz artışı oldukça iyi bir tahmin gibi görünüyor." dedi.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee gelecek birkaç ay içinde, mal enflasyonunun düşüp düşmediğinin bir anlam kazanacağına işaret ederek, sonbaharda da konut enflasyonunun düşmeye başlaması gerektiğini anlattı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, sene sonuna kadar bankanın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güçlendi.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında da oynaklığı artırırken, özellikle kısa ve orta dönem tahvil faizleri yükseldi.

Altının ons fiyatı yeni günde düşüş eğilimini dördüncü güne taşıyarak 1.928 dolara inerken, azalan resesyon kaygılarıyla dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 değer kazanarak 77 dolara çıktı.