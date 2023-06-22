Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor? TCMB faiz kararı bugün saat kaçta? Ekonomistler yüzde 19.25'e çıkabileceği görüşünde

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döneminin ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor, sorusunun yanıtı uzun süredir merak ediliyor. Ekonomistler son olarak yüzde 8.5 olarak açıklanan faizin, 19.25'e çıkarılabileceği görüşünde birleşiyor. Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Tüm gözler yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında! Ekonomistler çok sert bir artış bekliyor

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Seçimin ardından ekonomide söz sahibi olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dönemlerinin ilk faiz kararını bugün açıklayacaklar. Ekonomistler, son olarak yüzde 8.5 olarak açıklanan faiz oranının 19.25'e yükseltilebileceği konusunda görüş birliği içindeler.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Seçimin ardından ekonomide dümene geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döneminin ilk faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler son olarak yüzde 8.5 olarak açıklanan faizin, 19.25'e çıkarılabileceği görüşünde birleşiyor.

ARTIŞ KONUSUNDA BİRLEŞTİLER

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİSİZİ YÜZDE 25

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

YENİ BAŞKAN ERKAN'IN İLK TOPLANTISI

Merkez Bankası, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak. Erkan, 9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'dan görevi devralmıştı.