MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? TCMB faiz kararı Kasım 2023! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı ve faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Merkez Bankası faiz kararı Kasım 2023 belli oldu mu ve TCMB faiz arttırdı mı merak ediliyor. Genel beklenti 250 baz puanlık artış yönündeydi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı Kasım 2023! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

Tcmb faiz kararı Kasım 2023 açıklandı mı araştırılıyor. Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste altıncı kez faiz yükseltti. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı ve TCMB faiz kararı Kasım 2023 merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak gündeme geliyor. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı Kasım 2023! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir adım atan Merkez, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Genel beklenti 250 baz puanlık artış yönündeydi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KASIM 2023

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste altıncı kez faiz yükseltti. Geçen ay olduğu gibi bu ayda 500 baz puanlık bir artışa giden Merkez, faizi yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkardı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekim de ise 500 puan artışla yüzde 35'e çıkmıştı. Kasım ayındaki 500 baz puanlık artışla 6 aylık süreçte 3.150 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.

Merkez Bankası'ndan faiz kararıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

"ENFLASYON ÖNGÖRÜLENİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

"FAİZ, ENFLASYONU YÜZDE 5 HEDEFİNE ULAŞTIRACAK ŞEKİLDE BELİRLENECEK"

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır. Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

"SADELEŞME SÜRECİ, KADEMELİ OLARAK DEVAM EDECEK"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

"KURUL ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEK"

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."