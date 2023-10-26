MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? TCMB faiz kararı Ekim 2023! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı ve faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Merkez Bankası faiz kararı Ekim 2023 belli oldu mu ve TCMB faiz arttırdı mı merak ediliyor. Geçen ay politika faizini yüzde 30 seviyesine yükselten Merkez Bankası, yeni faiz kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı Ekim 2023! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

Tcmb faiz kararı Ekim 2023 açıklandı mı araştırılıyor. Geçen ay faizi yüzde 30'a çıkaran Banka'nın, bu kez de 500 baz puan artışlar yüzde 35'e çekeceği tahmin ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı ve TCMB faiz kararı Ekim 2023 merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak gündeme geliyor. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı Ekim 2023! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel olarak 500 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EKİM 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te defaiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti. Ekim ayı faiz kararı henüz açıklanmadı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararını 26 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Geçen ay faizi yüzde 30'a çıkaran Banka'nın, bu kez de 500 baz puan artışlar yüzde 35'e çekeceği tahmin ediliyor.