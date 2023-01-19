Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? SON DAKİKA! Merkez faiz kararını açıkladı mı, faiz ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün toplandı. Gözler Merkez'in faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararını açıklandı mı? Merkez faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklayacak? MB faiz kararı açıklandı mı? İşte piyasa takipçileri için Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün toplandı. Gözler Merkez'in faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararını açıklandı mı? Merkez faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklayacak? MB faiz kararı açıklandı mı? İşte piyasa takipçileri için Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

FAİZ KARARI NE OLUR?

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

YILIN İLK PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ AÇIKLANDI

2023 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.