Faiz kararının ne olacağı piyasalar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Faiz oranlarında bir değişiklik olup olmayacağına dair belirsizlik devam ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 21 Eylül Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı araştırılan konular arasında yer alıyor. FED faiz kararının açıklanmasının ardından gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranı araştırılıyor. Faiz kararı ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacağı sorgulatılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 21 Eylül Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacaktır.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEDİR?

TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında enflasyonun ana eğilimini geriletmek için sıkı para politikasına devam etmesi bekleniyor. Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash TCMB'nin politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu. Bu arada TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.