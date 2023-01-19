Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı olan Ocak ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıkladı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından merak edilen Merkez Bankası faiz kararı faiz kararı ne oldu? Sorusu yanıt buldu. İşte Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı faiz kararı ne oldu? Son dakika!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Sorusu merak ediliyordu. Ocak ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklandı ve vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Merkez Bankası faiz kararı faiz kararı ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi, sabit mi bıraktı? İşte Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı faiz kararı ne oldu? Son dakika! Detaylar haberimizde..

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekleniyordu. Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği 2023'ün ilk faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişeleri sürmektedir. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürmektedir." denildi.

"2022'NİN İLK ÜÇ ÇEYREĞİNDE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞMİŞTİR"

2022'nin ilk üç çeyreğinde güçlü bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın son çeyreğine dair göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin iç talepteki görece güçlü seyir ile telafi edildiğine işaret etmektedir. İmalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerindeki etkilerinin şimdilik sınırlı düzeyde kaldığı görülmektedir. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır.