Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıkladı. Başkan Fatih Karahan liderliğinde yapılacak bu kritik toplantıda, politika faizinin geleceği konusunda önemli bir karar verildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Ekonomistler, faiz kararında bu toplantıda bir değişiklik beklemiyordu. Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı.

MB POLİTİKA FAİZİ YÜZDE KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.