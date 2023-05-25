Merkez Bankası faiz kararı açıkladı. Faiz yüzde kaç oldu, arttı mı merak ediliyor. Merkez Bankası, mayıs ayı politika faiz oranını yüzde kaç olduğunu açıkladı. Merkez Bankası faiz kararı nedir ve faiz yüzde kaç oldu, arttı mı gündeme geliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıkladı! Faiz yüzde kaç oldu, arttı mı?

SON DAKİKA faiz açıklaması yapıldı. Merkez Bankası faiz kararı açıkladı. Faiz yüzde kaç oldu, arttı mı merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını mayıs ayında da yüzde kaç olduğunu açıkladı. Merkez Bankası faiz kararı açıkladı! Faiz yüzde kaç oldu, arttı mı? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAIZ KARARI AÇIKLADI

Merkez Bankası, mayıs ayı politika faiz oranını yüzde 8,5'te düzeyinde sabit tuttu. Kararın öncesinde de ekonomistlerin tamamı, mayıs ayında politika faizinin değişmeyeceği beklentisinde birleşmişti. PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

PPK tarafından yayımlanan karar metninde yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü, birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu belirtildi.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını beklentisinde birleşmişti.

FAİZ YÜZDE KAÇ OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını mayıs ayında da yüzde 8.5'te sabit bıraktı.