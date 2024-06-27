MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 27 HAZİRAN | Faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Faiz kararı saat kaçta açıklanacak ve Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta belli olacağı gündeme geliyor. 27 Haziran TCMB Haziran ayı faiz kararı artacak mı sorusuna yanıt aranıyor.Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda, yılın 6'ncı faiz kararı belli olacak.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Geçen yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan banka, politika faizini en son mart ayında yükseltti. Nisan ve mayıs aylarında ise politika faizi sabit bırakıldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.