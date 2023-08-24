MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023: Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası faiz kararını saat kaçta?

Özellikle TCMB tarafından bugün açıklanacak olan faiz kararının piyasaları ne yönde etkileyeceğine dair araştırmalar sürerken Merkez bankası faiz kararını saat kaçta sorusu da gündemde yer almakta. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararı belli olacak. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası faiz kararını saat kaçta?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Piyasadaki son durum için oldukça büyük önem arz eden faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağına dair araştırmalar sürüyor. Bugün açıklanacak olan faiz kararının ardından altını, doları nasıl etkileyeceği en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oluyor. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası faiz kararını saat kaçta?

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI 2023

Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası, 2023 Ağustos ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Böylece bir süredir merak edilmekte olan Ağustos ayı faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak. Para Politikası Kurulu (PPK) anketine göre artışın devam edeceğini öngören ekonomistler ise faizin yüzde 17.5'ten yüzde 20 seviyesine çıkacağını tahmin ediyor. Resmi rakamlar ise bugün yapılacak olan toplantının ardından netlik kazanacak.

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu. Buna göre açıklanacak olan faiz oranında bir yükseliş olacağı öngörülmekte.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI KAÇTI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Ve böylece Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e seviyelerine çıkarmıştı.