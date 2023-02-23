Merkez Bankası Para Politikası Kurulu merakla beklenen şubat ayı faiz kararını duyurdu. Bu nedenle birçok vatandaş tarafından Merkez bankası faiz düşürürse ne olur? Merak edildi. Peki, Merkez bankası faiz düşürürse ne olur? Faiz indirimi nasıl etkiler? Merkez bankası faiz düşürürse dolar ne olur?

Faiz kaç oldu? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç puana düştü?

Küresel piyasaların merakla beklediği Merkez Banaksı Şubat ayı faiz karaları bugün yapılan toplantı sonrası açıklandı. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Şubat ay politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürdü. Peki, Merkez bankası faiz düşürürse ne olur? Faiz indirimi nasıl etkiler? Merkez bankası faiz düşürürse altın, euro, dolar ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRÜRSE NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.