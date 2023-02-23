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Merkez bankası faiz düşürürse ne olur? Faiz indirimi nasıl etkiler? Merkez bankası faiz düşürürse dolar ne olur?

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Merkez bankası faiz düşürürse ne olur? Faiz indirimi nasıl etkiler? Merkez bankası faiz düşürürse dolar ne olur?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu merakla beklenen şubat ayı faiz kararını duyurdu. Bu nedenle birçok vatandaş tarafından Merkez bankası faiz düşürürse ne olur? Merak edildi. Peki, Merkez bankası faiz düşürürse ne olur? Faiz indirimi nasıl etkiler? Merkez bankası faiz düşürürse dolar ne olur?

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Küresel piyasaların merakla beklediği Merkez Banaksı Şubat ayı faiz karaları bugün yapılan toplantı sonrası açıklandı. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Şubat ay politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürdü. Peki, Merkez bankası faiz düşürürse ne olur? Faiz indirimi nasıl etkiler? Merkez bankası faiz düşürürse altın, euro, dolar ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRÜRSE NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

  • Merkez Bankası faizi artırırsa; doların olağan seviyelerinden aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.
  • Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların olağan seviyelerindenaşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.
  • Merkez Bankası faizi düşürürse; doların olağan seviyelerinden seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.
  • Merkez Bankası faiz artışına gitmesi durumunda dolardaki düşüşle aynı orantıda altında da düşüş yaşanacağı beklenir. Merkez Bankası faiz indirimine gitmesi durumunda ise dolardaki artışla birlikte altında da yükseliş olacağı beklenir.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Merkez Bankası Gündem Finans Ekonomi Haberler

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