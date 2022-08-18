Bugün TCMB tarafından yeni faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı öncesi Merkez Bankası'nın faizlerde ne karar vereceği henüz belirsizliğini korurken Merkez Bankası faiz düşürürse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz indirirse dolar ne olur? merak edildi.

Merkez Bankası faiz düşürürse dolar ne olur? Bugün TCMB tarafından yeni faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı öncesi Merkez Bankası'nın faizlerde ne karar vereceği henüz belirsizliğini korurken Merkez Bankası faiz düşürürse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz indirirse dolar ne olur? merak edildi. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRÜRSE DOLAR NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların 14, 70 TL seviyelerinden aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların 14, 70 TL'den aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların 14, 70 TL seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası 2022'nin sekizinci faiz kararını açıkladı. Yıl boyunca faizi yüzde 14'te sabit bırakan Merkez, ağustos ayında sürpriz bir hamle yaptı. 100 baz puanlık indirime giden Merkez, faizi yüzde 13'e çekti.