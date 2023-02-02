Faiz düşecek mi, ne olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki son durumla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin düşmeye devam edeceği mesajını verdi. Peki, Merkez Bankası faiz düşürecek mi? Faiz düşecek mi, ne olacak? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında faizin düşmeye devam edeceği mesajını verdi. Faizin sebep, enflasyonun sonuç olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9. Bunu daha da düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"FAİZ YÜZDE 9, BUNU DAHA DA DÜŞÜRECEĞİZ"

Erdoğan, şunları söyledi: "Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz. Benim inancım şu; başbakanlığım döneminde faizi 4.6'ya indirdik, enflasyon da 6.4 gibiydi. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada. Uluslararası toplantılarda bu tezimi savundum. Şimdi biz yine indireceğiz dedik. 86'lardaydı enflasyon 64'e düştü. Daha da düşecek. Tüm mesele istikrarımızdır, güvenimizdir.

"FAİZ DIŞI FAZLA VERMEYİ BAŞARDIK"

2022'de toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira oldu. Bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe açığımız yılın tamamında yalnızca 139,1 milyar lira oldu. Toplamda 171.8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. COVID-19 salgını, emtia ve enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen 4 yılın ardından yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardık.

"BÜYÜMEDE 5.5'İ YAKALADIK"

Bütçe açığını 2002 yılında yüzde 11.1 seviyesinde devralmıştık. Bunu 2022 yılında yüzde 1'e düşürmüş durumdayız. Bu yıl ayrıca faiz harcamalarının bütçe içindeki payını da azalttık. Bütçede yakaladığımız güçlü gelir performansını sağlamak için ne vergi artırdık ne yeni vergi getirdik. Tam aksine yükleri düşürdük. Uluslararası kuruluşlar büyümeyi de açıklıyorlar. Şu anda büyümede 5.5'i yakalamış durumdayız.