Merkez Bankası faiz kararı açıklama saatine az bir zaman kaldığı için vatandaşların merak ettiği konulardan biri haline geldi. Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Bu haberde cevapları bulabilirsiniz. Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur? PPK faiz açıklaması sonrası dolar düşer mi, artar mı? Borsa yükselir mi?

Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur? Sorusu, TCMB faiz kararını açıklama saatine az bir zaman kaldığı nedeniyle vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı sık konular arasında yerini alıyor. Toplantı saat 14.00'te gerçekleşecek ve yılın 9. kararı olacak. Peki, Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur? PPK faiz açıklaması sonrası dolar düşer mi, artar mı? Borsa yükselir mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA BORSA NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faiz artışına gitmesi durumunda dolardaki düşüşle aynı orantıda altında da düşüş yaşanacağı beklenir.