Faiz artarsa altın fiyatı ne olur sorusu gündeme gelirken, geçen ay politika faizini yüzde 30 seviyesine yükseltti. Merkez Bankası faiz artırırsa altın ne olur? Faiz artarsa altın fiyatı ne olur merak ediliyor. Ekim faiz artırımı ne zaman olacağı araştırılıyor. Merkez Bankası, bugün yeni faiz kararını açıklayacaktır. Peki, Merkez Bankası faiz artırırsa altın ne olur? Faiz artarsa altın fiyatı ne olur?

Merkez Bankası faiz artırırsa altın ne olur? Faiz artarsa altın fiyatı ne olur?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararını bugün açıklayacaktır. Ardından, Merkez Bankası faiz artırırsa altın ne olur ve faiz artarsa altın fiyatı ne olur soruları gündeme geliyor. Ekim faiz artırımı ne zaman olacağı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz artırırsa altın ne olur? Faiz artarsa altın fiyatı ne olur? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA ALTIN NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te defaiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.783 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.930 liradan, cumhuriyet altını 11.980 liradan satılıyor. Merkez Bankası faiz oranları bugün açıklanacaktır. Altın fiyatları ise açıklamaya göre belirlenecektir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel olarak 500 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı.

FAİZ ARTARSA ALTIN NE OLUR?

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Bloomberg HT'nin Ekim ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre de faizin 500 baz puan artarak yüzde 35 seviyesine çıkması bekleniyor.