MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur? Aralık ayı Merkez Bankası faiz arttı mı?

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Üst üste yedinci toplantıda da faiz yükselten Merkez, politika faizini piyasa beklentisi doğrultusunda 250 baz puan artırdı. Merkez Bankası faiz artırırsa dolar ne olur ve Aralık ayı Merkez Bankası faiz arttı mı gündeme geliyor. Merkez Bankası faiz açıklaması son dakika! Merkez Bankası faiz artırırsa dolar ne olur? Aralık ayı Merkez Bankası faiz arttı mı? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Merkez Bankası faizi yüzde 42,50'ye çıkarak beklentiye paralel bir hamle yaptı. Merkez'in faiz kararıyla ilgili hem ekonomistlerin hem de dünya çapında bankaların beklentisi genel olarak 250 baz puanlık artış yönündeydi.

ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ ARTTI MI?

Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekim de ise 500 puan artışla yüzde 35'e, kasımda 500 baz puanlık artışla yüzde 40'a çıkmıştı. Aralık ayındaki 250 baz puanlık artışla 7 aylık süreçte 3.400 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.