Ekonomi dünyasının ve yatırımcıların yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasının ardından arama motorlarında Merkez Bankası faiz açıklaması nedir? Son dakika! TCMB faiz kararı açıklaması ne zaman, açıklandı mı? soruları aratıldı.

Merkez Bankası faiz açıklaması nedir? Son dakika! TCMB faiz kararı açıklaması ne zaman, açıklandı mı? merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Gündemde yer alan faiz kararı ile ilgili merak edilenler arasında Merkez Bankası faiz açıklaması nedir? Son dakika! TCMB faiz kararı açıklaması ne zaman, açıklandı mı? soruları yer aldı. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASI NEDİR?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel olarak 500 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardı.

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste dördüncü kez faiz yükseltti. Ağustos ayında faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkaran Merkez, eylülde faizi 500 baz puan artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.

Merkez'den yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

"ENFLASYON SON 2 AYDA ÖNGÖRÜLENİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

"FAİZ, ENFLASYONU YÜZDE 5 HEDEFİNE ULAŞTIRACAK ŞEKİLDE BELİRLENECEK"

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır. Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

"SADELEŞME SÜRECİ, KADEMELİ OLARAK DEVAM EDECEK"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."