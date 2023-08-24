Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası, yeni faiz kararının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Artışın devam edeceğini öngörülürken geçtiğimiz ay politika faizi 17.5 olmuştu. Merkez Bankası faiz açıklaması nedir? Son dakika! TCMB faiz kararı yüzde kaç oldu? Faiz kararı açıklandı mı? sorularının yanıtı araştırılırken ekonomistlerden de konuyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e çekti. Vatandaşların gündeminde yer alan faiz kararı hakkında merak edilenler ise araştırılıyor. Merakla beklenen faiz kararı ile ilgili aratılan Merkez Bankası faiz açıklaması nedir? Son dakika! TCMB faiz kararı yüzde kaç oldu? Faiz kararı açıklandı mı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASI NEDİR?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ"

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE YÜKSELİŞİN SÜRDÜĞÜNE İŞARET EDİYOR"

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

"FAİZ, YÜZDE 5 HEDEFİNE ULAŞTIRACAK ŞEKİLDE BELİRLENECEK"

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır. Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

"SADELEŞME SÜRECİ, KADEMELİ OLARAK DEVAM EDECEK"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.

"GÖSTERGELER YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

FAİZ ARTARSA NE OLUR?



Faiz artışı, tasarruf yapmayı teşvik edebilir. Yüksek faiz oranları, tasarruf yapmanın daha cazip hale gelmesine neden olabilir. Yüksek faiz oranları, kredi maliyetlerini artırabilir, bu da tüketici harcamalarını düşürebilir. Özellikle yüksek faiz oranları tüketici kredileri ve konut kredileri gibi tüketici harcamalarını etkileyebilir. İşletmelerin kredi alırken ödediği faizler artarsa, yeni yatırımların maliyeti yükselir. Bu da işletmelerin yeni projelere yatırım yapma eğilimini azaltabilir.

Faiz oranlarının artması, işletmelerin kredi maliyetlerini yükseltebilir. Bu da üretim maliyetlerini artırabilir, nihayetinde enflasyon baskısına neden olabilir. Yüksek faiz oranları, bir ülkenin para birimini daha cazip hale getirebilir. Bu durumda yabancı yatırımcılar için para birimi daha değerli hale gelir, bu da döviz kurlarını etkileyebilir. Faiz oranlarının artması, yatırımcıların kâr elde etmek için daha riskli varlıklara yönlenmelerine neden olabilir. Bu nedenle, hisse senedi gibi riskli varlıkların değeri düşebilir.

Genel olarak, faiz oranları ekonomide birçok alanı etkileyebilir ve faiz artışının ekonomik sonuçları karmaşık olabilir. Faiz politikası, ekonominin genel sağlığı ve hedeflenen ekonomik hedeflere bağlı olarak belirlenir.

FAİZ KARARI SONRASI BORSA NE OLUR?

Yüksek faiz oranları, alternatif olarak daha güvenli kabul edilen faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarını cazip hale getirebilir. Bu durumda hisse senetleri gibi riskli varlıkların cazibesi azalabilir ve hisse senetlerinin değeri düşebilir. Genellikle yüksek faiz oranları, hisse senetleri piyasalarında satış baskısı yaratabilir. Bu da borsa endekslerinin düşmesine yol açabilir. Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının olduğu dönemlerde daha az riskli yatırımlara yönelebilir. Bu durumda hisse senetleri işlem hacmi azalabilir.

Şirketler, yüksek faiz oranları nedeniyle daha yüksek maliyetli borçlanabilirler. Bu da şirketlerin kârlılığını olumsuz etkileyebilir. Yatırımcılar genellikle faiz oranlarını yakından takip ederler. Faizler yükselirse, yatırımcılar piyasa koşullarını yeniden değerlendirebilir ve portföylerini revize edebilirler. Faiz oranlarındaki değişimler farklı sektörleri farklı şekillerde etkileyebilir. Örneğin, finansal hizmetler sektörü faiz oranlarındaki yükselişten olumlu etkilenebilirken, inşaat sektörü faiz yükselmesinden olumsuz etkilenebilir. Yüksek faiz oranları, uzun vadeli yatırımların değerini düşürebilir. Özellikle sabit getirili menkul kıymetlerin (tahviller gibi) değeri faiz oranlarına ters orantılı olarak değişebilir. Özetle, faiz oranlarındaki değişiklikler borsa üzerinde geniş bir yelpazede etkiler yaratabilir ve yatırımcıların risk algısını etkileyebilir. Ancak her zaman istisnalar ve farklı faktörler bulunabilir, bu nedenle piyasa koşullarını ve ekonomik verileri dikkatlice takip etmek önemlidir.