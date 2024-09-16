Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı, ekonomi ve finans dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. 2024 yılı için Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısının ne zaman yapılacağı, piyasalarda önemli bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Faiz kararları, ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları etkileyen kritik faktörler arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 MB faiz kararı toplantısı!

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası PPK Eylül ayı faiz kararı 19 Eylül Perşembe günü saat 14:00'de açıklanacak.

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistler de faizin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu. Böylece politika faizi üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada, Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır.