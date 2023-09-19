Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı merakla bekleniyor. PPK'nın faizleri artırıp artırmayacağı konusunda çeşitli tahminler bulunuyor. Peki, Merkez bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman? PPK faizi artacak mı? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor. Eylül ayı faiz kararı araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası geçtiğimiz ay, 750 baz puan artışa giderek faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Faiz oranı bu ay nasıl olacak merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman? PPK faizi artacak mı? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararını perşembe günü açıklayacaktır.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?



TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.