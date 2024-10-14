Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası Ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? soruları gündeme geliyor. Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla beklenirken, araştırmalar da hız kazandı. Amerikan Merkez Bankası (FED)'in uzun bir sürenin ardından ilk kez faiz indirimine gitmesi, yurt içi piyasalarda da dikkatleri Merkez Bankası'nın Ekim ayında açıklayacağı faiz kararına yöneltti. Merkez Bankası Ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı, 17 Ekim Perşembe günü saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak. Bu kritik açıklama, piyasalarda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Geçtiğimiz ay yapılan Merkez Bankası toplantısında, politika faizinin %50 oranında sabit tutulmasına karar verilmişti. Karar metninde yer alan sıkılaştırma politikası vurgusunun çıkarılması, piyasalarda dikkat çeken bir gelişme oldu.

Bu değişikliğin ardından, bazı yabancı analistler Merkez Bankası'nın Kasım ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Ekim ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz oranının %50 seviyesinde sabit kalacağı beklentisi devam ediyor.