Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar tahminini açıkladı ve böylece Merkez Bankası dolar tahmini hakkıdanki detayları merak eden vatandaşlar meraklarını giderdi. Peki, Merkez Bankası dolar tahmini 2023! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini açıklandı mı? 2023 Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini me kadar?

Tcmb'nin haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi, 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ve Merkez Bankası dolar tahmini 2023 açıkladı. Böylece birçok vatandaş tarafından tahmin edilmekte olan Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini açıklandı mı? Sorusu da böylece yanıt buldu. Peki, Merkez Bankası dolar tahmini 2023! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini açıklandı mı? 2023 Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini me kadar?

MERKEZ BANKASI DOLAR TAHMİNİ 2023

Ankette yıl sonu dolar tahmininde belirgin bir yükseliş görüldü. Önceki ankette 23,08 olan dolar tahmini 26,18 seviyesine çıktı.

MERKEZ BANKASI YIL SONU FAİZ TAHMİNİ NE KADAR?

Faiz politikasına yönelik tartışmalar sürerken artış beklentileri ankede de yansıdı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56'ye yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 11,11'den yüzde 19,30'a yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e yükseldi.