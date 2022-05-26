Merkez Bankası başkanı kimdir? Şahap Kavcıoğlu kimdir? - Haberler

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 26. dönemde AKP Bayburt Milletvekilliği görevini yürüttü. Ekonomi üzerine yazılar da yazan Şahap Kavcıoğlu kimdir? Yeni Merkez Bankası başkanı kimdir? Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli?

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KİMDİR?

19 Mart 2021 tarihinde evli ve 3 çocuk babası olan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştır.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.

Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi olarak yer aldı.

'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

26. dönemde AKP Bayburt Milletvekilliği görevini yürüttü.

Merkez Bankası Başkanı olarak görev almakta.

Haberler.com - Gündem