Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan politika faiz oranı ile vatandaşların merak ettikleri arasında Merkez Bankası Başkanı kim? sorusu oldu. Merkez Bankası bugün saat 14:00'da politika faiz oranını açıklayacak. Vatandaşın merakla faiz oranı açıklamasını beklemesinin yanında Şahap Kavcıoğlu da merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı kim? Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu nereli, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı!

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Merkez Bankası Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu vatandaş tarafından araştırılmakta. Arama motorlarında sıklıkla karşılaştığımız sorular arasında Merkez Bankası Başkanı kim? Şahap Kavcıoğlu kimdir? Soruları yer alıyor. Vatandaşın beklediği faiz oranı Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Peki, Merkez Bankası Başkanı kim? Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu nereli, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı!

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KİM?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dur.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Halit ve Naime Kavcıoğlu çiftinin çocukları olan Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Kavcıoğlu, 2014 yılında "Makro İktisat" alanında Doçent ünvanını, 2019 yılında Profesör unvanını aldı. Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018'den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Evli ve 3 çocuk babası olan Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştır. Kavcıoğlu kariyerine Esbank TAŞ'de müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada sırasıyla müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı pozisyonlarında görev aldı.

Daha sonra Halkbank İstanbul Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Aynı bankada, perakende bankacılık, kredi politikaları ve insan kaynakları ve organizasyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi. Ayrıca, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfının başkanlığını yürüttü. Kasım 2015 genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bayburt milletvekili seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26. dönem milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk delegasyonu üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu milletvekilliğinin sona ermesinden sonra Ağustos 2018'de VakıfBank yönetim kurulu başkan vekilliği ve VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, Ocak 2020'den beri Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun Bankacılık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktaydı. 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atandı.

Yeni Şafak gazetesinin ekonomi alanında köşe yazarlığı yapan Kavcıoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır. Bunun yanı sıra, Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği kurucu üyesidir.