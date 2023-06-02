Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü açıklaması beklenen yeni Kabine merakla bekleniyor. Erdoğan'ın ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmek için yoğun girişimlerde bulunduğu bilinirken, Ankara kulislerinde konuşulan bir iddia büyük ses getirdi. Peki, Merkez bankası başkanı değişecek mi? Merkez bankası başkanı kim olacak? Merkez bankasının yeni başkanı kim olacak?

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından gözler yeni açıklanacak Kabine'ye çevrildi. Erdoğan'ın cumartesi günü saat 22.00'de açıklayacağı listede ekonomi yönetimine ilişkin sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor. Peki, Merkez bankası başkanı değişecek mi? Merkez bankası başkanı kim olacak? Merkez bankasının yeni başkanı kim olacak?

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞECEK Mİ?

Şimşek'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediğini öne süren gazeteci İsmail Saymaz, yerine düşünülen isimlerin de Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar olduğunu aktardı.

Haberler.com GYY Bedia Teymur'un kulislerden edindiği bilgiye göre Şimşek'in kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacağı ifade ediliyor. Erdoğan'ın ekonomiyi teslim etmek istediği Mehmet Şimşek ile ilgili ortaya atılan iddia ise Ankara kulislerinde deyim yerindeyse bomba etkisi yarattı.