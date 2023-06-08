Merkez Bankası başkanı belli oldu mu? Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı mı olacak? Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu mu, kim olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni Kabine üyelerini kamuoyuyla paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirilirken, tecrübeli isim görevi dün bakanlıkta gerçekleşen devir teslim töreniyle Nurettin Nebati'den devraldı. Arama motorlarında ise Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı mı olacak? Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu mu, kim olacak? soruları araştırılıyor.

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı mı olacak? Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu mu, kim olacak? Ekonomini yönetimin başına getirilen yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yola devam etmeyeceği kulislerde yüksek sesle konuşuluyordu. Gündeme gelen Hafize Gaye Erkan hakkında ise Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı mı olacak? Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu mu, kim olacak? soruları araştırılıyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

Doların seyrinin yukarı doğru yönelmesinden sonra gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Vatandaşlar Merkez Bankası başkanı kim oldu? Sorularını aratıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın şu anki başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'dur. Yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TCMB Başkanlığına atayacağı isim henüz netleşmedi.

HAFİZE GAYE ERKAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI MI OLACAK?

Ekonomini yönetimin başına getirilen yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yola devam etmeyeceği kulislerde yüksek sesle konuşuluyordu. Şimşek'in bugün Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği Hafize Gaye Erkan ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Erkan'ın kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceği ve atanması halinde Merkez Bankası'nın tarihindeki ilk kadın başkan olacağı belirtildi. Mehmet Şimşek'in törende sırasında yaptığı konuşmadaki ifadeleri "Bağımsız kararlar alabilir" yorumlarına neden olurken, Şimşek'in ekonomi yönetimini de baştan başa değiştirmeye karar verdiği ifade edildi.

HAFİZE GAYE ERKAN İLE ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yola devam etmek istemeyen Şimşek'in kafasındaki isminse yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan Hafize Gaye Erkan olduğu ve Şimşek'in bugün genç ekonomistle bugün Ankara'da bir araya geldiği öğrenildi. Erkan'ın kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği ve atanması halinde Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan olacak.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi.Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun oldu ve üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne 26'ncı olarak girdi. Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı.

9 ÜNİVERSİTEDEN BURS TEKLİFİ ALDI



Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

GOLDMAN SACHS'DA BAŞLADI

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.