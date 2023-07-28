Üye Girişi
Haberler

Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden mi alındı, neden görevden alındılar?

Gündem Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden mi alındı, neden görevden alındılar? Merak ediliyordu. İşte detaylar...

Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine gelen yeni isimlerSon Dakika: Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine gelen yeni isimler

Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden mi alındı? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden mi alındı, neden görevden alındılar? Merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklik yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Hafize Gaye Erkan'ın geçtiğimiz aylarda başkan olarak atandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) dikkat çeken görevden almalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı değişti.

Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden mi alındı, neden görevden alındılar?

Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise yeni başkan yardımcıları olarak atandı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Merkez Bankası Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title