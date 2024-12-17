Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararı, piyasalar ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranları ile ilgili önemli bir karar açıklayacak. Faiz kararı, özellikle enflasyon, döviz kurları ve ekonomideki genel görünüm açısından kritik bir rol oynuyor. Vatandaşlar, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık 2024 faiz kararı 26 Aralık 2024 Perşembe günü açıklanacak. Kararın aynı gün saat 14.00'te duyurulması bekleniyor.

TCMB FAİZ TOPLANTISI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Yılın son faiz kararı, aynı zamanda 2024 yılı para politikası görünümü açısından da önemli ipuçları verecek. TCMB'nin açıklayacağı karar, özellikle yatırımcılar, finans çevreleri ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Faiz oranındaki değişim, kredi faizleri, döviz kurları ve enflasyon beklentileri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak.

Öte yandan, Merkez Bankası'nın alacağı karar, iç piyasa aktörleri kadar uluslararası yatırımcılar tarafından da dikkatle izleniyor. Türkiye'nin para politikası adımları, uluslararası piyasalarda da yankı buluyor ve ülkenin risk primini doğrudan etkileyebiliyor.