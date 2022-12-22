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Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

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Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022 yılı için açıklayacak olduğu son faiz kararı, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu ile arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022 yılının son faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların merakla beklediği kararın ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası, 2022 yılının son faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Milyonlar Merkez'in vereceği kararı merakla beklerken, ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 9'da sabit kalması bekleniyor.

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası, ağustos ve eylül ayında 100'er baz puan, ekim ve kasım ayında ise 150'şer baz puanlık indirime gitmişti. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirim yapıldı. Politika faizi yüzde 9'a çekilirken, gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken Tcmb'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:
Tcmb ANKETİ
 Merkez Bankası, aralık ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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