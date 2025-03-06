Son dakika CANLI altın fiyatları! 6 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin yükselişlere yol açıyor. Peki, 6 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün çeyrek altın kaç TL? Yarım altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar...?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 14:00 itibariyle yüzde -0,74 değer kaybıyla 3396,20'den işlem görüyor.

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ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 14:00 itibariyle yüzde -0,69 azalarak 5507,14'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 14:00 itibariyle yüzde -0,69 değer kaybıyla 11014,28'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 14:00 itibariyle yüzde -0,69 azalarak 21994,56'dan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 14:00 itibariyle yüzde -0,80 değer kaybıyla 2898,85'den işlem görüyor.

ONS altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3436 liradan alınırken 3474 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da gram altın