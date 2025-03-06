Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz kararı belli oldu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Son dakika CANLI altın fiyatları! 6 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika CANLI altın fiyatları! 6 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açıyor. Peki, 6 Mart 2025 tarihinde altın fiyatları nasıl şekillendi?

Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin yükselişlere yol açıyor. Peki, 6 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün çeyrek altın kaç TL? Yarım altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar...?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 14:00 itibariyle yüzde -0,74 değer kaybıyla 3396,20'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI ALTIN KURU: 6 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika CANLI altın fiyatları!MERKEZ BANKASI ALTIN KURU

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 14:00 itibariyle yüzde -0,69 azalarak 5507,14'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 14:00 itibariyle yüzde -0,69 değer kaybıyla 11014,28'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 14:00 itibariyle yüzde -0,69 azalarak 21994,56'dan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI ALTIN KURU: 6 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika CANLI altın fiyatları!Gram altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 14:00 itibariyle yüzde -0,80 değer kaybıyla 2898,85'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI ALTIN KURU: 6 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika CANLI altın fiyatları!ONS altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3436 liradan alınırken 3474 liradan satılıyor.

MERKEZ BANKASI ALTIN KURU: 6 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika CANLI altın fiyatları!Kapalıçarşı'da gram altın

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
img

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
img

Galatasaray'ı gece yarısı fena bombaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi şoke eden ölüm
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.