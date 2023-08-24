MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı kaç oldu, yükseldi mi?

TCMB tarafından bugün açıklanacak olan faiz kararının piyasaları ne yönde etkileyeceğine dair araştırmalar sürüyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama ile birlikte faiz kararı belli oldu. Peki, Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı kaç oldu, yükseldi mi?

Faiz kararı sonrası borsa da yükseliş mi, düşüş mü olacağını merak etmekte olan birçok yatırımcı tarafından Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı sorgulatılıyor ve beklenen saatin gelmesinin ardından Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e seviyelerine çıkarmıştı. Peki, Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı kaç oldu, yükseldi mi?

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 750 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI KAÇTI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Ve böylece Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e seviyelerine çıkarmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA BORSA NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.