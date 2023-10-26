Geçen ay politika faizini yüzde 30 seviyesine yükselten Merkez Bankası, bugün yeni faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası açıklaması ne zaman? Sorusu bu kapsamda gündeme geliyor ve araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası açıklaması ne zaman? Merkez Bankası açıklaması saat kaçta yapılacak?

Merkez Bankası açıklaması ne zaman? Sorusu, Merkez Bankası açıklamasını takip etmek isteyen kişiler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Geçen ay politika faizini yüzde 30 seviyesine yükselten Merkez Bankası, bugün yeni faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler faizin 500 baz puan artarak yüzde 35 seviyesine yükseltileceğini öngörüyor. Peki, Merkez Bankası açıklaması ne zaman? Merkez Bankası açıklaması saat kaçta yapılacak?

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararını bugün açıklayacak. Geçen ay faizi yüzde 30'a çıkaran Banka'nın, bu kez de 500 baz puan artışlar yüzde 35'e çekeceği tahmin ediliyor. Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Odakta ise karar metninde verilecek mesajlar olacak. Sadeleşme ve sıkılaşmaya dair ipuçları aranacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te defaiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.