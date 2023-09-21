Merkez Bankası, düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak. Merkez Bankası 500 baz puan artırırsa ne olur ve 2023 Eylül TCMB Faiz Kararı ne zaman olacağı merak ediliyor. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılırsa eğer yüzde kaç olacağını tahmin ediyor. Peki, Merkez Bankası 500 baz puan artırırsa ne olur? 2023 Eylül TCMB Faiz Kararı ne zaman?

Merkez Bankası 500 baz puan artırırsa ne olur ve 2023 Eylül TCMB Faiz Kararı ne zaman soruları gündeme geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası 500 baz puan artırırsa ne olur ve 2023 Eylül TCMB Faiz Kararı ne zaman olacağı merak ediliyor. Merkez Bankası 500 baz puan artırırsa ne olur? 2023 Eylül TCMB Faiz Kararı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI 500 BAZ PUAN ARTIRIRSA NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. Banka son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırıp yüzde 25'e çıkarttı. Ekonomistler bugün de faizin 500 baz puan artışıyla yüzde 30 olacağını düşünüyor.

TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında enflasyonun ana eğilimini geriletmek için sıkı para politikasına devam etmesi bekleniyor. Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash TCMB'nin politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu. Bu arada TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

GEÇEN AY 750 BAZ PUAN ARTTI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.

2023 EYLÜL TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.