Ünlü oyuncu Merih Öztürk, Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka rolü sayesinde sık sık gündeme geliyor. Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk kaç yaşında, nereli?

Model ve oyuncu olan Merih Öztürk kimdir ve kaç yaşında merak ediliyor. Merih Öztürk kaç yaşında, nereli olduğu gündeme geliyor. Düzde doğumlu olan Merih Öztürk, Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsü oldu. Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk kaç yaşında, nereli? Balkan Ninnisi Jovanka kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Merih Öztürk, (d. 28 Aralık 1999, Düzce, Türkiye), Türk model ve oyuncu. Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsü.

Düzceli Çerkes bir baba ve Artvin, Arhavili bir annenin kızı olarak doğdu. 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi. Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Trt Çocuk Reklamı, Transist Reklamı, Nerde O Yeminler, Danette Reklamı ve Veet Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve TV programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.

2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model'e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.'sü seçildi. Oyunculuk eğitimine devam etti. İngiltere'de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı. BluTV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandırdı. Günümüzde ise, TRT 1'de yayınlanan Balkan Ninnisi adlı dizide başrol olarak Jovanka karakterini canlandırmaktadır.

Filmografisi

Yıl Film & Dizi & Reklam

2006 Son Osmanlı Yandım Ali

2017 Danette Reklamı

2017 Nerde O Yeminler

2018 İki Aile

2019 TRT Çocuk Reklamı

2019 Liverpool Victoria

2020 Veet Reklamı

2020 Molped Reklamı

2021 Enza Home Reklamı

2021-2022 Börü 2039 (Güney)

2022- Balkan Ninnisi (Jovanka)

Ödülleri

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori

2017 Best Model of Turkey Best Promising (Gelecek Vaat Eden)

2018 Best Model of Turkey Üçüncülük