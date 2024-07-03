Merih kaç maç ceza alacak? Merih Demiral ceza alacak mı?

Dün akşam oynanan Türkiye- Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral gol sevincini "bozkurt" işaretiyle göstermişti. Maça damga vuran gol sevinci sonrası UEFA, milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlattı. Peki, Merih Demiral ceza alacak mı? Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı?

MERİH DEMİRAL CEZA ALACAK MI?

UEFA'dan yapılan açıklama şöyle, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" denildi.

MERİH DEMİRAL HOLLANDA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Öte yandan Merih Demiral, maçtan sonra yaptığı açıklamada büyük yankı uyandıran gol sevinci için, "Manası, gol sevincinde öyle yapmam tribünlerde de gördüm. Hepimiz Türküz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

Maç sonunda yaptığı bozkurt işaretiyle gündeme gelen Merih Demiral'a Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi de saldırdı. Merih Demiral'ın sevinci için "Faşist Kurt selamı" başlığını atan Alman gazetesi, kendi yakın tarihlerini unutarak milli futbolcumuzun yaptığı hareketi "Aşırı sağcı kutlama" şeklinde yorumladı.