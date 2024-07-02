Merih gol izle! Avusturya Türkiye Merih Demiral EURO 2024 gol izle!
Türkiye, Avusturya karşısında EURO 2024 çeyrek final bileti arıyor. Son 16 turunda oynanacak Avusturya-Türkiye maçında Merih'in golüyle 1-0 öne geçti. Merih gol izle! Avusturya Türkiye Merih Demiral EURO 2024 gol izle!
Leipzig Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetiyor. F Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 16'ya yükselen Türkiye, D Grubu'nu Hollanda ve Fransa'nın önünde lider tamamlayan Avusturya ile çeyrek final mücadelesi veriyor. Merih gol izle!
AVUSTURYA TÜRKİYE MERİH DEMİRAL EURO 2024 GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?
Türkiye, Avusturya karşısında EURO 2024 çeyrek final bileti arıyor. Son 16 turunda oynanacak Avusturya-Türkiye maçında Merih'in golüyle 1-0 öne geçti.
Merih'in golünü TRT portallarından izleyebilirsiniz.