Merih Demiral UEFA soruşturma olayı nedir? Merih Demiral ceza alacak mı?

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MERİH DEMİRAL UEFA SORUŞTURMA OLAYI NEDİR?

Önceki akşam oynanan Türkiye- Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral, gol sevincini "bozkurt" işaretiyle gösterdi. Maça damga vuran gol sevinci sonrası UEFA, milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlattı.

MERİH DEMİRAL NE YAPTI?

Avusturya karşısında attığı iki golle A Milli Takımımızın çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan ve gol sevincini "bozkurt" işaretiyle gösteren Merih Demiral, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Türkiye-Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı "bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral, Instagram'daki hesabından paylaşım yaptı.

Maçtan bir görüntüsünü paylaşan Demiral, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur." ifadelerini kullandı. Merih Demiral paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı. Demiral'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Merih Demiral, UEFA'nın kendisine soruşturma başlatması sonrası yaptığı ilk paylaşımda ise, gollerinden kesitler paylaşıp "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesini kullandı.

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