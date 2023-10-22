Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Al Ahli konu hakkında yaptığı açıklama ile birlikte Merih Demiral sakatlandı mı, hastalığı ne? Sorularına yanıt verdi ve böylece taraftarlar tarafından merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Peki, Merih Demiral sakatlandı mı, hastalığı ne? Merih Demiral neden oynamıyor?

Merih Demiral sakatlandı mı, hastalığı ne? Merih Demiral neden oynamıyor?

Merih Demiral sakatlandı mı, hastalığı ne? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Peki, Merih Demiral sakatlandı mı, hastalığı ne? Merih Demiral neden oynamıyor?

MERİH DEMİRAL SAKATLANDI MI, HASTALIĞI NE?

Al Ahli, 25 yaşındaki oyuncunun sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu açıkladı. Bıçak altına yatan Demiral'ın sağlık durumu iyi. Suudi Arabistan basını ise Merih'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağını iddia ediyor. Yıldız futbolcu, Atalanta'dan transfer olduğu Al Ahli'de şu ana kadar 5 kez maça çıktı. Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.