Yıldız futbolcu Merih Demiral'ın, Atalanta'dan hangi takıma transfer olduğu gündeme geliyor. Merih Demiral nereye transfer oldu ve Merih Demiral hangi takımda oynayacak merak ediliyor. Merih Demiral, Suudi Arabistan'a mı transfer oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Merih Demiral nereye transfer oldu? Merih Demiral hangi takımda oynayacak?

Ünlü futbolcu Merih Demiral nereye transfer olduğu sporseverler tarafından merak edilirken Merih Demiral hangi takımda oynayacağı gündeme geliyor. Merih Demiral, Atalanta'dan Suudi Arabistan'a transfer olduğu konusu araştırılıyor. Merih Demiral nereye transfer oldu? Merih Demiral hangi takımda oynayacak? Detaylar haberimizdedir…

MERİH DEMİRAL NEREYE TRANSFER OLDU?

Yıldız futbolcu Merih Demiral'ın, Atalanta'dan Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olduğu ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Al Ahli'nin transferi 24 saat içerisinde resmiyete döküleceği belirtildi. Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği ve futbolcunun senelik 10 milyon euro maaş alacağı kaydedildi.

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMDA OYNAYACAK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi. Al Ahli'nin, milli futbolcumuzun transferini 24 saat içerisinde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANACAK

Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyecek. Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Merih, 3 yılda bonuslarla birlikte 36 milyon euro kazanacak. Milli oyuncumuz, sağlık kontrolü için yarın Paris'e gidecek.

MERİH'İN KARİYERİ

Karamürsel'den Fenerbahçe altyapısına katılan Merih Demiral, daha sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

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