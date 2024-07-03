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Merih Demiral ne yaptı? Türkiye-Avusturya maçında Merih Demiral ne işareti yaptı?

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Milli futbolcu Merih Demiral'ın, Avusturya maçında attığı gollerden sonra yaptığı işaret gündeme geldi. UEFA, Merih Demiral'ın yaptığı işaretten dolayı 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı. Peki, Türkiye-Avusturya maçında Merih Demiral ne işareti yaptı?

Ünlü futbolcu Merih Demiral ne yaptı ve Demiral'ın yaptığı işaretin anlamı nedir merak ediliyor. Merih Demiral ne yaptı? Türkiye- Avusturya maçında Merih Demiral ne işareti yaptı? Detaylar haberimizdedir…

MERİH DEMİRAL NE YAPTI?

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, Avusturya maçında attığı gollerden sonra yaptığı bozkurt işareti dikkatlerden kaçmazken yıldız futbolcu konuyla ilgili maç sonu bir açıklama yaptı. Demiral "Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.

Gol sevincinin hatırlatılması üzerine ise milli futbolcu, "Manası, gol sevincinde öyle yapmam tribünlerde de gördüm. Hepimiz Türküz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.

Merih Demiral ne yaptı? Türkiye-Avusturya maçında Merih Demiral ne işareti yaptı?

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finale yükseldi. Milliler, bu turda Hollanda ile yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Öte yandan ay-yıldızlılarda sarı kart gören Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.

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