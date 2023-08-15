Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu mu, ne kadar kazanacak ve Merih Demiral Suudi Arabistan'a mı gidiyor sorularına yanıt aranıyor. Yıldız futbolcu Merih Demiral'ın, Atalanta'dan Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olduğu gündeme geliyor. Peki, Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu mu, ne kadar kazanacak? Merih Demiral Suudi Arabistan'a mı gidiyor?

Yıldız futbolcu Merih Demiral'ın yeni takımı sık sık araştırılıyor. Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu mu, ne kadar kazanacak ve Merih Demiral Suudi Arabistan'a mı gidiyor merak ediliyor. Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu mu, ne kadar kazanacak? Merih Demiral Suudi Arabistan'a mı gidiyor? Detaylar haberimizdedir…

MERİH DEMİRAL'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU MU?

Yıldız futbolcu Merih Demiral'ın, Atalanta'dan Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olduğu ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Al Ahli'nin transferi 24 saat içerisinde resmiyete döküleceği belirtildi. Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği ve futbolcunun senelik 10 milyon euro maaş alacağı kaydedildi.

MERİH DEMİRAL SUUDİ ARABİSTAN'A MI GİDİYOR?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi. Al Ahli'nin, milli futbolcumuzun transferini 24 saat içerisinde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

MERİH DEMİRAL NE KADAR KAZANACAK?

Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyecek. Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Merih, 3 yılda bonuslarla birlikte 36 milyon euro kazanacak. Milli oyuncumuz, sağlık kontrolü için yarın Paris'e gidecek.

MERİH'İN KARİYERİ

Karamürsel'den Fenerbahçe altyapısına katılan Merih Demiral, daha sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.