Üye Girişi
Haberler

Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu mu, ne kadar kazanacak? Merih Demiral Suudi Arabistan'a mı gidiyor?

Gündem Haberleri

Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu mu, ne kadar kazanacak ve Merih Demiral Suudi Arabistan'a mı gidiyor sorularına yanıt aranıyor. Yıldız futbolcu Merih Demiral'ın, Atalanta'dan Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olduğu gündeme geliyor. Peki, Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu mu, ne kadar kazanacak? Merih Demiral Suudi Arabistan'a mı gidiyor?

Fenerbahçelilerin hevesi kursağında kaldı! Merih Demiral'ın imza attığı takım çok konuşulurFenerbahçelilerin hevesi kursağında kaldı! Merih Demiral'ın imza attığı takım çok konuşulur

Yıldız futbolcu Merih Demiral'ın yeni takımı sık sık araştırılıyor. Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu mu, ne kadar kazanacak ve Merih Demiral Suudi Arabistan'a mı gidiyor merak ediliyor. Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu mu, ne kadar kazanacak? Merih Demiral Suudi Arabistan'a mı gidiyor? Detaylar haberimizdedir…

Yıldız futbolcu Merih Demiral'ın, Atalanta'dan Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olduğu ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Al Ahli'nin transferi 24 saat içerisinde resmiyete döküleceği belirtildi. Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği ve futbolcunun senelik 10 milyon euro maaş alacağı kaydedildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi. Al Ahli'nin, milli futbolcumuzun transferini 24 saat içerisinde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu mu, ne kadar kazanacak? Merih Demiral Suudi Arabistan'a mı gidiyor?

Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyecek. Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Merih, 3 yılda bonuslarla birlikte 36 milyon euro kazanacak. Milli oyuncumuz, sağlık kontrolü için yarın Paris'e gidecek.

MERİH'İN KARİYERİ

Karamürsel'den Fenerbahçe altyapısına katılan Merih Demiral, daha sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Suudi Arabistan Merih Demiral Atlanta Gündem Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title