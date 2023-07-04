Atalanta formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Merih Demiral'ın hangi takıma gideceği merak ediliyor. Futbolseverlerin gündeminde ise Merih Demiral hangi takıma gidiyor? Merih Demiral nereye transfer oldu? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? soruları yer aldı.

İmza an meselesi! Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı oluyor

Merih Demiral hangi takıma gidiyor? Merih Demiral nereye transfer oldu? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? merak ediliyor. A Milli Takım ve Atalanta'nın yıldız stoperi Merih Demiral'ın yeni adresi araştırılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor...

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Atalanta formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Merih Demiral, Inter'e transfer olmak için gün sayıyor. Atalanta ile Inter'in kısa süre içerisinde masaya oturarak milli futbolcu için son görüşmeleri yapacağı belirtildi. Transferin resmileşmesinin ardından iki milli futbolcu Merih Demiral ile Hakan Çalhanoğlu aynı takımın başarısı için ter dökecek.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÖRÜŞME YAPILACAK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Atalanta forması giyen Merih Demiral, Inter'in bir numaralı stoper adayı konumunda. Atalanta, İtalyan deviyle kısa süre içerisinde masaya oturarak Demiral'ın transferi için son kararı verecek.

167 MAÇTA FORMA GİYDİ

Merih Demiral, Atalanta formasıyla toplam 167 maçta görev aldı. Milli stoper bu karşılaşmalarda7 gol ve 5 asistlik bir performans gösterdi.