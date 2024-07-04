Merih Demiral'dan yeni paylaşım! UEFA cezası sonrası Merih Demiral ne paylaştı, ne dedi?

Türkiye-Avusturya maçında, gol sevinci sebebiyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. UEFA cezası sonrası Merih Demiral ne paylaştı, ne dedi? Detaylar haberimizde!

MERİH DEMİRAL NE PAYLAŞTI?

Maçtan bir görüntüsünü paylaşan Demiral, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur." ifadelerini kullandı. Merih Demiral paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı. Demiral'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Merih Demiral, UEFA'nın kendisine soruşturma başlatması sonrası yaptığı ilk paylaşımda ise, gollerinden kesitler paylaşıp "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Önceki akşam oynanan Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral, gol sevincini "bozkurt" işaretiyle gösterdi. Maça damga vuran gol sevinci sonrası UEFA, milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlattı.