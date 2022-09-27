Oyuncu Meriç Özkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Meriç Özkaya evlendi mi? Meriç Özkaya eşi kim? Asude Atik kimdir? İşte detaylar...

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan oyuncu Meriç Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile mutlu gününü takipçileriyle paylaştı. Peki, Meriç Özkaya evlendi mi? Meriç Özkaya eşi kim? Asude Atik kimdir? Detaylar haberimizde...

MERİÇ ÖZKAYA EVLENDİ Mİ?

Meriç Özkaya, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Asude Atik ile dünyaevine girdi. Özkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar evlenmem demeyin. Şekil A'da gördüğünüz gibi. Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

MERİÇ ÖZKAYA EŞİ KİM?

Oyuncu Meriç Özkaya'nın eşi Asude Atik'tir.

ASUDE ATİK KİMDİR?

Asude Atik oyuncu Meriç Özkaya ile dünyaevine girmiştir. Asude Atik, @asudeatik kullanıcı adıyla 530 takipçisi bulunmaktadır.