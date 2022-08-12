Haber : Meriç Müldür kimdir? Meriç Müldür hayatı ve biyografisi! Meriç Müldür kaç yaşında, nereli? - Haberler

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Meriç Müldür kimdir? Meriç Müldür hayatı ve biyografisi! Meriç Müldür kaç yaşında, nereli?

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Meriç Müldür kimdir? Meriç Müldür hayatı ve biyografisi! Meriç Müldür kaç yaşında, nereli?

Açıklamaları ile spor gündeminden düşmeyen Meriç Müldür, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Meriç Müldür hakkında merak edilenler. Meriç Müldür hayatı ve biyografisi. Meriç Müldür kimdir?

Spor gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Meriç Müldür merak konusu oldu. İşte Meriç Müldür hakkında merak edilen Meriç Müldür kimdir, Meriç Müldür hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MERİÇ MÜLDÜR KİMDİR?

Meriç Müldür, 22 Ekim 1966 yılında Muğla'da doğdu. Eğitim ve öğretim hayatına ise Muğla'da başladı.

Meriç Müldür, bir zamanlar HaberTürk Gazetesinde Spor Servisi Yayın Koordinatörü olarak görev almıştır.

Meriç Müldür Beşiktaş'ınyeni iletişim direktörü oldu.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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