Meriç Demir Kahraman kimdir? Meriç Demir Kahraman kaç yaşında, nereli? Meriç Demir Kahraman hayatı ve biyografisi! - Haberler

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MERİÇ DEMİR KAHRAMAN KİMDİR?

Meriç Demir, Gezi Davası sonrası 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ın eşi olan Meriç Demir, Halktv'ye yaptığı açıklamada: "Biri çıksın desin ki Tayfun Kahraman şunu yapmış, bir taş atmış cebine şu kadar para girmiş, bir şey ispat edilsin yani. Ortada ispat edilmiş bir şey yok" dedi.

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