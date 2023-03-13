Merhmet Şimşek kimdir? Yeni dönem kabinede kimler olacak?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyunun yakından tanıdığı ve güvendiği sürpriz isimleri milletvekili aday listesine dahil edeceği iddiası bir süredir Ankara kulislerde konuşuluyordu. Eski Bakanlıdan Mehmet Şimşek in yeniden kabinede görev alıp almayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki,Mehmet Şimşek kimdir, Kaç yaşında? Ak Partide yeni dönemde kimler olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması kesinleşirken, Ankara kulisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrodaki yeni yapılanmaya gideceği öne sürüdü. Ankara kulislerde öne çıkan isim ise Eski Bakanlıdan Mehmet Şimşekolurken vatandaşlar Mehmet Şimşek kim olduğunu ve yeni dönemde AK Partide yeniden olup olmayacağını araştırmaya koyuldular .Peki, Mehmet Şimşekkimdir? Ak partide yeni dönemde kimler olacak? Detaylar haberimizde...

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967 tarihinde Batman Arıca'da dünyaya geldi İlkokulun ilk iki senesini köyünde okuyan Mehmet Şimşek, geri kalan eğitimini öğretmen ağabeyinin yanında tamamlamıştır. Ortaokulu İmam Hatip'te okuduktan sonra liseyi Gercüş Lisesi'nde bitirmiştir.

Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra yüksek lisansını İngiltere University of Exeter'de tamamladı. ABD Büyükelçiliği'nde ve Deutsche Menkul Kıymetlerde kıdemli ekonomist olarak çalıştıktan sonra, bir süre de UBS Bankası Hisse Senedi Analiz Birimi'nde görev yaptı ve Merrill Lynch'te ekonomist olarak çalıştı. Aynı kurumun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi Makroekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanlığı görevini yürüttükten sonra 60. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevine getirildi. 61, 62 ve 63. Hükümetlerde Maliye Bakanı, 64. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 9 Ocak 2010 tarihinde Esra Kara ile evlenen Şimşek'in üç çocuk babasıdır.

AK PARTİDE YENİ DÖNEMDE KİMLER OLACK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kamuoyunun yakından tanıdığı ve güvendiği sürpriz isimleri milletvekili aday listesine alacağı, bu isimler arasında eski AK Partili milletvekilleri ile eski bakanların yer alacağı" iddiaları sonrası gündeme eski Bakan Mehmet Şimşek'in adı geldi. Erdoğan'ın ikna ettiği iddia edilen eski Başbakan Yardımcısı Şimşek'in seçimlerin ardından önce milletvekili sonra da Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonomi yönetiminin başına geçeceği öne sürüldü.